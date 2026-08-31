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Engine Capital ferait pression sur EPAM pour qu'elle procède à des rachats d'actions ou à une cession, selon une source
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 14:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur l'évolution du cours de l'action et de détails concernant la demande d'Engine Capital)

Le fonds spéculatif activiste Engine Capital détient une participation de 1,5 % dans EPAM Systems

EPAM.N et fait pression sur l'éditeur de logiciels pour qu'il augmente ses rachats d'actions ou envisage une vente, suite à la chute du cours de l'action provoquée par les craintes d'un bouleversement lié à l'intelligence artificielle, a déclaré une source proche du dossier.

Arnaud Ajdler, associé gérant d’Engine, a exhorté le conseil d’administration d’EPAM à utiliser sa trésorerie disponible de 750 millions de dollars (XX millions d'euros), ainsi que ses futurs flux de trésorerie disponibles et sa dette, pour renforcer son programme de rachat d’actions, a précisé la source.

Si le conseil d'administration ne décide pas de procéder à davantage de rachats ou si le programme ne parvient pas à améliorer les performances, l'entreprise devrait lancer une revue stratégique formelle supervisée par des administrateurs indépendants et un conseiller financier, a déclaré M. Ajdler, selon cette source.

EPAM et Engine Capital n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

C'est le Financial Times qui a été le premier à faire état de cette information plus tôt lundi.

L'action EPAM a progressé de 2,2 % en pré-ouverture. Elle affiche une baisse d'environ 44 % depuis le début de l'année.

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EPAM SYSTEMS
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