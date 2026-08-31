Engine Capital fait pression sur EPAM pour qu'elle procède à des rachats d'actions ou à une cession

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifications apportées aux sources; ajout d'informations sur la campagne, l'évolution du cours de l'action et le contexte concernant Engine)

Le fonds spéculatif activiste Engine Capital a déclaré qu’il souhaitait que l’éditeur de logiciels EPAM Systems EPAM.N rachète ses propres actions ou envisage de se vendre, après que le cours de son action a chuté de plus de 40% cette année.

Engine, qui détient une participation de 1,5% dans la société dont le siège social est situé à Newtown, en Pennsylvanie, a déclaré lundi au conseil d’administration que le faible cours de l’action avait porté préjudice à tous les investisseurs et que le conseil avait deux choix: racheter « de manière agressive » des actions EPAM ou lancer un processus visant à déterminer le prix qu’un acquéreur serait prêt à payer pour la société.

Engine souhaite également voir de nouveaux administrateurs rejoindre le conseil d’administration et milite pour la création d’un comité chargé de l’allocation du capital.

EPAM affiche actuellement une capitalisation boursière de 6,12 milliards de dollars et le cours de son action a grimpé de 3,5% alors que les investisseurs réagissaient à la pression publique exercée par Engine sur le conseil d’administration et la direction.

Alors que le cours de l’action de la société a été affecté par les craintes généralisées dans le secteur quant à l’impact perturbateur de l’intelligence artificielle sur les activités des entreprises technologiques, EPAM affiche des performances inférieures à celles de ses pairs et du secteur des services informatiques dans son ensemble, ce qui a conduit Engine à conclure que le marché la considère désormais comme « un perdant relatif ».

"Le statu quo est intenable", a écrit Arnaud Ajdler, associé gérant d’Engine, dans une lettre adressée au conseil d’administration et rendue publique lundi.

Ajdler a exhorté le conseil d’administration d’EPAM à utiliser sa trésorerie disponible de 750 millions de dollars, ainsi que ses futurs flux de trésorerie disponibles et sa dette,et a indiqué que le conseil pourrait racheter entre 60% et 80% environ de ses actions d’ici fin 2028.

Si le conseil d’administration ne poursuit pas ses rachats d’actions ou si le programme ne parvient pas à améliorer les performances, la société devrait lancer une revue stratégique formelle supervisée par des administrateurs indépendants et un conseiller financier, précise la lettre.

EPAM et Engine Capital n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Engine a réussi cette année à faire aboutir la vente de la société de services d’uniformes et de gestion des locaux UniFirst UNF.N à Cintas CTAS.O .