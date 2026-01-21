Engie va fournir du biométhane à PepsiCo UK

Le logo d'Engie à Paris

Engie va fournir à PepsiCo UK ‍60 gigawattheures de biométhane par an pendant 10 ans, a ‌annoncé l'énergéticien français mercredi, dans le cadre d'un accord ​qui lui permettra également ⁠de construire et d'exploiter un site de méthanisation dans ⁠le ‍nord de l'Angleterre.

Cet accord ⁠permet d'éviter l'émission de plus de 10.900 tonnes de CO2 ​par an, selon un communiqué d'Engie.

"C'est un premier BPA ['biomethane purchase ⁠agreement', NDLR] associé directement ​à la construction d'une usine ​et ​c'est un modèle que l'on souhaite ​continuer ⁠à privilégier en Angleterre ou dans d'autres pays", a déclaré Pierre Chambon, directeur général gaz ‌renouvelables Europe d'Engie.

Le démarrage du site est prévu au second semestre 2027.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec America Hernandez, édité par ‌Blandine Hénault)