Engie va fournir du biométhane à PepsiCo UK

Engie ENGIE.PA va fournir à PepsiCo UK PEP.O 60 gigawattheures de biométhane par an pendant 10 ans, a annoncé l'énergéticien français mercredi, dans le cadre d'un accord qui lui permettra également de construire et d'exploiter un site de méthanisation dans le nord de l'Angleterre.

Cet accord permet d'éviter l'émission de plus de 10.900 tonnes de CO2 par an, selon un communiqué d'Engie.

"C'est un premier BPA ['biomethane purchase agreement', NDLR] associé directement à la construction d'une usine et c'est un modèle que l'on souhaite continuer à privilégier en Angleterre ou dans d'autres pays", a déclaré Pierre Chambon, directeur général gaz renouvelables Europe d'Engie.

Le démarrage du site est prévu au second semestre 2027.

