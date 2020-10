Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie va faire appel, dit que l'ordonnance n'a aucun impact sur la cession de ses actions Suez Reuters • 09/10/2020 à 18:21









PARIS, 9 octobre (Reuters) - Engie ENGIE.PA va faire appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris suspendant les effets de la cession de ses actions Suez SEVI.PA à Veolia VIE.PA , a annoncé vendredi à Reuters un porte-parole de l'énergéticien. Engie ajoute que cette ordonnance en référé n'a aucun impact sur la transaction. Le tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé par les comités sociaux et économiques (CSE) du groupe Suez, a ordonné vendredi la suspension des effets de l'acquisition par Veolia des actions Suez détenues par Engie ainsi que de l'OPA prévue dans la foulée par le groupe de services aux collectivités sur son rival. (version française Henri-Pierre André)

