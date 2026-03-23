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Engie va construire et exploiter son plus grand parc éolien terrestre au monde
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 18:05

Engie annonce la signature d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable avec l'Egyptian Electricity Transmission Company (EETC). Pour ce contrat, le groupe va construire et exploiter le parc éolien terrestre de 900 MW, situé près de Ras Shokeir, dans le Golfe de Suez, en Égypte.

Le projet sera développé dans le cadre d'un contrat de construction, de détention et d'exploitation d'une durée de 25 ans.

Ce projet est porté par un consortium réunissant Engie (35%), Orascom Construction (25%), en charge de la réalisation des travaux de génie civil et électriques, ainsi que de la fourniture de certains équipements locaux, et Aeolus (40%), plateforme africaine de production indépendante d'énergies renouvelables du groupe Toyota Tsusho Corporation.

Les premières éoliennes seront livrées sur site fin 2026. La mise en service sera progressive : une première tranche de 300 MW sera mise en service en décembre 2027, avant une mise en exploitation commerciale complète des 900 MW à la mi-2028.

Une fois opérationnel, ce parc deviendra le plus grand parc éolien terrestre d'Engie dans le monde, avec une capacité de 900 MW, juste devant le complexe éolien Assuruá au Brésil (846 MW).

Il s'agira également du troisième parc éolien d'Engie en Égypte, portant la capacité éolienne installée du Groupe dans le pays à près de 2 GW.

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