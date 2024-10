Engie va construire environ 1000 km de lignes de transmission au Brésil

(AOF) - Engie a remporté un lot lors des enchères organisées par l'ANEEL (Agence nationale de l'électricité au Brésil) le 27 septembre dernier. L'offre gagnante pour le lot 1 offrait un revenu annuel autorisé (RAP) final de 252,2 millions de real brésilien (soit environ 41,6 millions d'euros). Le contrat de concession, d'une durée de 30 ans, porte sur la construction, l'exploitation et la maintenance d'environ 1 000 kilomètres de lignes électriques, qui renforceront le système électrique de Paraná et de Santa Catarina, et desserviront l'État de Minas Gerais.

Parmi ces 1000 kilomètres, le contrat prévoit la reprise et la poursuite de l'exploitation de 162,6 kilomètres de lignes de transmission et 2 sous-stations existantes desservant les États d'Espírito Santo et de Minas Gerais. Le projet est situé dans 5 États (Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo et Espírito Santo) et traverse environ 60 municipalités.

Engie a déjà construit et exploite plus de 2 700 km de lignes de transport d'électricité et 10 sous-stations au Brésil ; 1 000 km supplémentaires sont en cours de construction dans les États de Bahia, Minas Gerais et Espirito Santo.

En Amérique du Sud, en ajoutant les lignes opérées au Chili et au Pérou, le groupe dispose d'un total de 6 000 km de lignes de transmission et de 39 sous-stations déjà installées, et de 1 000 km en cours de construction.

