Engie-Une IPO des activités de services est une option-président

PARIS, 31 juillet (Reuters) - Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie ENGIE.PA , a déclaré vendredi au cours d'une téléconférence que: * UNE INTRODUCTION EN BOURSE DES ACTIVITÉS DE SERVICES SOUS REVUE STRATÉGIQUE FAIT PARTIE DES OPTIONS POSSIBLES-PRÉSIDENT * LES PARTICIPATIONS DU GROUPE DANS LES RÉSEAUX DE GAZ FRANÇAIS POURRAIENT ÊTRE AJUSTÉES AVEC L'ENTRÉE DE PARTENAIRES-PDT * ENGIE DOIT ÊTRE CAPABLE DE RÉALISER SON NOUVEAU PROGRAMME DE CESSIONS DANS LES TROIS ANS QUI VIENNENT-PDT Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +3.04%