Engie signe un PPA de long terme avec Apple en Italie

(AOF) - Engie a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) renouvelable d'une durée de 15 ans avec Apple , visant à accélérer le déploiement de solutions énergétiques renouvelables grâce à des technologies diversifiées à grande échelle. Dans le cadre de cet accord, Engie construira deux installations agrivoltaïques (88 MW), deux parcs éoliens (74 MW), et assurera le repowering d'un troisième (11 MW). Situés dans le Sud de l'Italie, ces parcs sont déjà autorisés et seront opérationnels entre 2026 et 2027.

Ces installations auront une capacité installée totale de 173 MW et produiront plus de 400 GWh d'électricité par an.

Au total, 80% de l'énergie produite sera allouée à Apple, tandis que les 20% restants seront injectés dans le réseau, contribuant à répondre aux besoins annuels d'environ 30 000 foyers.

Chaque année, plus de 160 000 tonnes de CO₂ seront évitées, ce qui équivaut aux émissions de près de 70 000 voitures conventionnelles.

Ces contrats d'électricité verte à long terme permettent aux entreprises de sécuriser des prix énergétiques stables, de réduire leur exposition à la volatilité du marché et de diminuer considérablement leur empreinte carbone.