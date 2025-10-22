 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 207,29
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Engie signe un PPA de long terme avec Apple en Italie
information fournie par AOF 22/10/2025 à 09:29

(AOF) - Engie a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) renouvelable d'une durée de 15 ans avec Apple , visant à accélérer le déploiement de solutions énergétiques renouvelables grâce à des technologies diversifiées à grande échelle. Dans le cadre de cet accord, Engie construira deux installations agrivoltaïques (88 MW), deux parcs éoliens (74 MW), et assurera le repowering d'un troisième (11 MW). Situés dans le Sud de l'Italie, ces parcs sont déjà autorisés et seront opérationnels entre 2026 et 2027.

Ces installations auront une capacité installée totale de 173 MW et produiront plus de 400 GWh d'électricité par an.

Au total, 80% de l'énergie produite sera allouée à Apple, tandis que les 20% restants seront injectés dans le réseau, contribuant à répondre aux besoins annuels d'environ 30 000 foyers.

Chaque année, plus de 160 000 tonnes de CO₂ seront évitées, ce qui équivaut aux émissions de près de 70 000 voitures conventionnelles.

Ces contrats d'électricité verte à long terme permettent aux entreprises de sécuriser des prix énergétiques stables, de réduire leur exposition à la volatilité du marché et de diminuer considérablement leur empreinte carbone.

Apple

Valeurs associées

APPLE
262,7700 USD NASDAQ +0,20%
ENGIE
19,7200 EUR Euronext Paris +0,97%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank