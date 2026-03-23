Engie signe un contrat d'achat d'électricité renouvelable avec EETC en Égypte

Engie SA ENGIE.PA :
* ANNONCE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AVEC L'EGYPTIAN ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY (EETC)
* PROJET DE DÉVELOPPEMENT D'UN PARC ÉOLIEN TERRESTRE DE 900 MW, SITUÉ PRÈS DE RAS SHOKEIR, EN ÉGYPTE
* CONTRAT DE CONSTRUCTION, DE DÉTENTION ET D'EXPLOITATION D'UNE DURÉE DE 25 ANS
* LA CONSTRUCTION DÉBUTERA EN 2026, POUR UNE MISE EN SERVICE COMPLÈTE ATTENDUE EN 2028
* PROJET PORTÉ PAR UN CONSORTIUM RÉUNISSANT ENGIE (35%), ORASCOM CONSTRUCTION (25%) ET AEOLUS (40%)
Texte original https://tinyurl.com/ywahps2m Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
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