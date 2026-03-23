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Engie signe un contrat d'achat d'électricité renouvelable avec EETC en Égypte
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 17:47

Engie SA ENGIE.PA :

* ANNONCE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AVEC L'EGYPTIAN ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY (EETC)

* PROJET DE DÉVELOPPEMENT D'UN PARC ÉOLIEN TERRESTRE DE 900 MW, SITUÉ PRÈS DE RAS SHOKEIR, EN ÉGYPTE

* CONTRAT DE CONSTRUCTION, DE DÉTENTION ET D'EXPLOITATION D'UNE DURÉE DE 25 ANS

* LA CONSTRUCTION DÉBUTERA EN 2026, POUR UNE MISE EN SERVICE COMPLÈTE ATTENDUE EN 2028

* PROJET PORTÉ PAR UN CONSORTIUM RÉUNISSANT ENGIE (35%), ORASCOM CONSTRUCTION (25%) ET AEOLUS (40%)

Texte original https://tinyurl.com/ywahps2m Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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