 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 241,50
-0,43%
Indices
Chiffres-clés

Engie signe un contrat d'achat d'électricité avec Apple en Italie
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 08:11

Engie ENGIE.PA a annoncé mercredi avoir signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) avec Apple AAPL.O pour une durée de 15 ans, dans le cadre duquel l'énergéticien français construira en Italie deux installations agrivoltaïques, deux parcs éoliens, et assurera le "repowering" d’un troisième.

Les parcs seront opérationnels entre 2026 et 2027 et installations auront une capacité installée totale de 173 mégawatts et produiront plus de 400 gigawatts/heure d'électricité par an, selon un communiqué.

Au total, 80% de l'énergie produite sera allouée à Apple, tandis que les 20% restants seront injectés dans le réseau, précise le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Apple

Valeurs associées

APPLE
262,7700 USD NASDAQ +0,20%
ENGIE
19,5300 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank