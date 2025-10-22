Engie signe un contrat d'achat d'électricité avec Apple en Italie

Engie ENGIE.PA a annoncé mercredi avoir signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) avec Apple AAPL.O pour une durée de 15 ans, dans le cadre duquel l'énergéticien français construira en Italie deux installations agrivoltaïques, deux parcs éoliens, et assurera le "repowering" d’un troisième.

Les parcs seront opérationnels entre 2026 et 2027 et installations auront une capacité installée totale de 173 mégawatts et produiront plus de 400 gigawatts/heure d'électricité par an, selon un communiqué.

Au total, 80% de l'énergie produite sera allouée à Apple, tandis que les 20% restants seront injectés dans le réseau, précise le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)