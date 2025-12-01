Engie sécurise €2 mds pour un parc éolien au large de la Pologne

Engie ENGIE.PA , via Ocean Winds, sa coentreprise détenue à parts égales avec EDP Renewables EDPR.LS , a annoncé lundi avoir sécurisé environ 2 milliards d’euros pour son projet BC-Wind au large de la Pologne, un parc éolien en mer d'une capacité installée de 390 mégawatts.

Le parc devrait produire ses premiers mégawatts en 2028 et fournira de l’électricité renouvelable à près d’un demi-million de foyers polonais une fois pleinement opérationnel, indique l'énergéticien français dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)