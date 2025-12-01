 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 092,15
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Engie sécurise €2 mds pour un parc éolien au large de la Pologne
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 11:14

Engie ENGIE.PA , via Ocean Winds, sa coentreprise détenue à parts égales avec EDP Renewables EDPR.LS , a annoncé lundi avoir sécurisé environ 2 milliards d’euros pour son projet BC-Wind au large de la Pologne, un parc éolien en mer d'une capacité installée de 390 mégawatts.

Le parc devrait produire ses premiers mégawatts en 2028 et fournira de l’électricité renouvelable à près d’un demi-million de foyers polonais une fois pleinement opérationnel, indique l'énergéticien français dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EDP RENOVAVEIS
11,5300 EUR Euronext Lisbonne +0,52%
ENGIE
21,9300 EUR Euronext Paris +0,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky écoute son homologue français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse, le 17 novembre 2025 à Paris ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    Guerre en Ukraine: Zelensky à Paris en plein va-et-vient diplomatique orchestré par Trump
    information fournie par AFP 01.12.2025 11:19 

    Volodymyr Zelensky est arrivé lundi à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et consolider ses soutiens européens au moment où il est fragilisé politiquement et où les Etats-Unis pilotent d'intenses tractations diplomatiques pour arrêter la guerre lancée par la ... Lire la suite

  • Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, le 29 janvier 2024 à Saint-Etienne, dans la Loire ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Chantage à la sextape: prison ferme et inéligibilité immédiate pour le maire de Saint-Etienne
    information fournie par AFP 01.12.2025 11:18 

    Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a été reconnu coupable lundi de chantage à la sextape et condamné à quatre ans de prison ferme et une inéligibilité immédiate, une peine plus sévère que celle requise lors de son procès. "Je suis innocent, cette décision ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 01.12.2025 11:17 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,63% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,78% pour le Nasdaq .IXIC : * AMERICAN

  • VICAT : Le mouvement reste haussier
    VICAT : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.12.2025 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank