Engie, Safran, Scor, TotalEnergies...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Engie

Engie a remporté son premier projet hybride en Inde, combinant 200 MW de solaire photovoltaïque avec un système de stockage d'énergie par batteries (BESS) de 100 MW / 600 MWh. Ce projet permettra de stocker et fournir jusqu'à 6 heures d'énergie renouvelable.

Foncière Inea

Foncière Inea, acteur de l'immobilier tertiaire en Régions, enregistre 81,5 millions d'euros de revenus locatifs bruts sur l'exercice 2025, un chiffre en hausse de 4,5% sur un an. L'essentiel de la hausse des revenus locatifs (80%) est enregistré à périmètre constant, notamment grâce à une indexation des loyers encore soutenue (+3,5%).

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, et Briand, acteur spécialiste qui rassemble les meilleures expertises de construction (béton, bois, métal) dans une approche responsable, ont signé un partenariat. Celui-ci vise à renforcer l'utilisation des ciments décarbonés Hoffmann Green dans les ouvrages Briand Construction pour accélérer la transition bas carbone du secteur de la construction.

Implanet

Le spécialiste des implants pour la chirurgie du rachis Implanet a annoncé un chiffre d'affaires annuel 2025 de 12,47 millions d'euros, en hausse de 33% par rapport à 2024. Cette progression marque une nette accélération de la dynamique commerciale de la société, portée notamment par l'export et le développement de nouveaux marchés. Sur le plan géographique, la croissance a été tirée par les Etats-Unis, où les ventes ont bondi de 49%, à 3,84 MEUR, soit +56% à taux de change constant. Le reste du monde, tiré notamment par les premières exportations de JAZZ en Chine (0,52 MEUR), a progressé de 55% pour atteindre 4,20 MEUR. En France, la hausse est plus modérée, avec une croissance de 8% à 4,44 MEUR.

Safran

Safran annonce avoir conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement (PSI) pour une tranche de rachat d'actions pour annulation, dans le cadre de l'autorisation donnée le 22 mai 2025 par l'AG des actionnaires. Suivant les termes de cette convention, le motoriste et équipementier aéronautique achètera ses propres actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros à compter de ce 14 janvier et jusqu'au 14 avril prochain au plus tard.

Scor

Scor fait part d'une série de changements au sein de son comité exécutif, dont la nomination de Philipp Rüede, actuellement directeur général de Scor Life & Health, comme directeur financier du groupe, à compter du 7 mars prochain. Il succèdera à François de Varenne qui quittera donc ses fonctions de directeur financier et directeur général adjoint à compter du 7 mars, date à laquelle il deviendra senior advisor auprès du directeur général.

Semco

Le spécialiste dans la conception et la fabrication de composantes stratégiques pour la production de semi-conducteurs a notamment annoncé l'ouverture d'une filiale en Chine afin de renforcer sa présence commerciale et industrielle sur l'un de ses marchés stratégiques. En outre, la société a poursuivi le déploiement de l'automatisation de son outil de production à Montpellier, afin d'accompagner sa montée en puissance industrielle et la demande croissante de semi-conducteurs.

Thales

Thales indique que suite à la commande de 31 NH90 par le ministère de la défense espagnol, NAHEMA (NATO Helicopter Mgt Agency) lui a attribué un contrat portant sur le développement de nouvelles fonctionnalités pour le casque TopOwl DD (Digital Display). Ce contrat, en partenariat avec NHIndustries et Safran, illustre selon Thales leur engagement en faveur de l'innovation dans la défense, au service de la DGA française et de la Direccion General de Armamento y Material (DGAM) espagnole.

TotalEnergies

TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord avec Vaaris. Selon cet accord, cette filiale cédera à Vaaris sa participation de 10% ainsi que l'ensemble des droits et obligations associées, dans 15 licences de la JV Renaissance produisant principalement du pétrole. La production de ces licences a représenté 16 000 bep/j en quote-part Compagnie en 2025.

TotalEnergies et Bapco Energies, compagnie nationale de pétrole de Bahreïn, créent BxT Trading, une joint-venture à 50/50 de trading adossée aux flux de la raffinerie de Bapco Energies. Nouvel acteur compétitif du trading au Moyen-Orient, BxT Trading soutiendra le secteur pétrolier de Bahreïn en optimisant la création de valeur de son portefeuille aval et en renforçant son accès aux marchés mondiaux.