Engie : revient menacer le support des 23,9 EUR

Engie n'en finit plus de consolider et cela dure depuis le 31 juillet avec une série baissière, certes lente, mais linéaire (27,5/23,8 EUR), à faire désespérer les actionnaires.

Le titre revient menacer le support des 23,9 EUR, le plancher du 21 janvier puis 3 septembre dernier : en cas d'enfoncement, le cycle baissier se prolongerait en direction de 22 EUR, ex-résistance de mi-novembre 2025, voire 21,4 EUR, ex-support des 5 et 11 décembre.