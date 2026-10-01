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Engie repousse la date cible pour un protocole d'accord sur le nucléaire belge
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 09:17

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Engie et sa filiale Electrabel indiquent avoir convenu, avec l'Etat belge, de reporter au 4 novembre 2026 la date cible pour la conclusion des Heads of Terms ("HoT"), comme prévu dans la lettre d'intention du 29 avril, dans le cadre de la potentielle acquisition des activités nucléaires par l'Etat belge.

Compte tenu de la complexité et de l'ampleur de l'opération envisagée, un délai supplémentaire est nécessaire afin de permettre aux parties de finaliser leurs analyses et leurs discussions en cours, selon le groupe énergétique français.

Engie et sa filiale Electrabel avaient signé, fin avril, une lettre d'intention ouvrant des négociations exclusives en vue de la reprise par l'Etat belge de l'intégralité des activités nucléaires d'Engie dans le pays. Les parties visaient la conclusion d'un protocole d'accord d'ici à ce 1er octobre.

La transaction envisagée couvrirait l'ensemble du parc, soit 7 réacteurs, le personnel concerné, l'intégralité des filiales nucléaires ainsi que tous les actifs et passifs associés, y compris les obligations de démantèlement et de déclassement, précisait alors Engie.

D'après le groupe, cette initiative s'inscrit dans la stratégie du gouvernement belge visant à reprendre la propriété directe de ses actifs nucléaires, dans la perspective de prolonger l'exploitation des réacteurs existants et de développer de nouvelles capacités.

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