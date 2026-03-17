Engie : repart à l'assaut des 29,5E
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 13:24
Si la hausse se prolongeait jusque vers 31E, Engie aurait doublé de valeur depuis début février 2025.
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