 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Engie : repart à l'assaut des 29,5E
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 13:24

Engie aligne une 7ème séance de hausse et se hisse vers 28,7E et repart à l'assaut des à 29,6E, ce qui porte sa hausse à 100% en 14 mois.
Si la hausse se prolongeait jusque vers 31E, Engie aurait doublé de valeur depuis début février 2025.

Valeurs associées

ENGIE
28,2800 EUR Euronext Paris +1,98%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank