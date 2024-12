Engie remporte un projet d'éolien en mer de 250 MW via Ocean Winds

(AOF) - Engie (+1,20% à 15,12 euros) annonce avoir remporté, via Ocean Winds, sa joint-venture avec le Portugais EDP Renewables dédiée à l'éolien offshore, un projet flottant de 250 MW auprès du ministère chargé de l’Industrie et de l’Energie. Le groupe précise que ce projet, nommé "Eoliennes Flottantes d'Occitanie" (Eflo), est situé au large de Narbonne (Aude), en mer Méditerranée est d'une capacité totale installée de 250 MW et permettra de produire environ 1 TWh d'électricité par an.

Ce projet pourra fournir suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins énergétiques domestiques de près de 500 000 personnes.

