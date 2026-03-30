ENGIE remporte deux lots de l'Agence brésilienne de l'énergie électrique

Engie SA ENGIE.PA :

* A REMPORTÉ DEUX LOTS LORS DE L'APPEL D'OFFRES ORGANISÉ PAR L'ANEEL LE VENDREDI 27 MARS

* LES OFFRES RETENUES PROPOSAIENT UN REVENU ANNUEL AUTORISÉ FINAL DE 122,7 MLNS DE R$

* LES CONCESSION SONT ATTRIBUÉES POUR UNE PÉRIODE DE 30 ANS

* ELLES PORTENT SUR LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE 143 KM DE LIGNES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ RELIANT LES ÉTATS DU PARANÁ ET DE SANTA CATARINA DANS LE SUD DU PAYS

* AINSI QUE DE CINQ COMPENSATEURS SYNCHRONES DANS LE NORD-EST DU PAYS

(Rédaction de Gdansk)