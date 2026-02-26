Engie réalise l'acquisition de UK Power Networks, distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 07:42
Cette opération ancrera par ailleurs la présence du Groupe au Royaume-Uni, qui deviendra son deuxième pays en termes d'activité.
La valeur d'entreprise de la société (à 100 %) s'élève à 15,8 milliards de livres sterling, correspondant, pour l'activité régulée, à un multiple d'environ 1,5x la Valeur d'Actifs Régulés (RAV) estimée à fin mars 2026 et un multiple d'EBITDA 2027 estimé à environ 10x, incluant la contribution additionnelle des actifs non régulés.
Avec 71 TWh d'électricité distribuée par an auprès de 8,5 millions de clients et 6 500 collaborateurs, UKPN est un leader de la distribution d'électricité au Royaume-Uni. Il exploite trois licences de distribution couvrant Londres, le Sud-Est et l'Est de l'Angleterre, représentant un réseau d'environ 192 000 km.
Sa Valeur d'Actifs Régulés s'élève à 9,2 milliards de livres sterling à fin mars 2025 et devrait atteindre 10,5 milliards de livres sterling à la fin de la période tarifaire actuelle en mars 2028.
