Engie réalise l'acquisition de UK Power Networks, distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni
26/02/2026

Engie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de 100 % de UK Power Networks (UKPN), le distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni pour une valeur d'equity de 10,5 milliards de livres sterling.

Cette opération ancrera par ailleurs la présence du Groupe au Royaume-Uni, qui deviendra son deuxième pays en termes d'activité.

La valeur d'entreprise de la société (à 100 %) s'élève à 15,8 milliards de livres sterling, correspondant, pour l'activité régulée, à un multiple d'environ 1,5x la Valeur d'Actifs Régulés (RAV) estimée à fin mars 2026 et un multiple d'EBITDA 2027 estimé à environ 10x, incluant la contribution additionnelle des actifs non régulés.

Avec 71 TWh d'électricité distribuée par an auprès de 8,5 millions de clients et 6 500 collaborateurs, UKPN est un leader de la distribution d'électricité au Royaume-Uni. Il exploite trois licences de distribution couvrant Londres, le Sud-Est et l'Est de l'Angleterre, représentant un réseau d'environ 192 000 km.

Sa Valeur d'Actifs Régulés s'élève à 9,2 milliards de livres sterling à fin mars 2025 et devrait atteindre 10,5 milliards de livres sterling à la fin de la période tarifaire actuelle en mars 2028.

