Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie pointe le risque de ne pas avoir d'autres offres pour Suez Reuters • 29/09/2020 à 10:20









ENGIE POINTE LE RISQUE DE NE PAS AVOIR D'AUTRES OFFRES POUR SUEZ PARIS (Reuters) - Engie courrait le risque de ne pas voir émerger d'autres offres de rachat de sa participation dans Suez si le groupe laissait expirer celle que lui a faite Veolia, a souligné mardi le président du conseil d'administration de l'énergéticien, Jean-Pierre Clamadieu. Veolia a prévu de présenter au plus tard mercredi, date d'échéance de son offre, une proposition améliorée de rachat de l'essentiel de la participation d'Engie au capital de Suez - soit 29,9% sur un total de 32% environ - tout en excluant de prolonger sa proposition malgré le refus catégorique de sa cible. Jean-Pierre Clamadieu, qui était auditionné à l'Assemblée nationale, a également déclaré que Veolia, dans le cadre d'un rachat de Suez, s'était engagé à un maintien de l'emploi jusqu'à fin 2023. Il a également estimé que les promesses récentes de Suez en matière de dividendes n'étaient "pas raisonnables". (Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.36% SUEZ Euronext Paris +0.24% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.31%