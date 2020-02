Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie pense mettre en place sa nouvelle direction d'ici 6 à 12 mois-pdt Reuters • 27/02/2020 à 09:26









27 février (Reuters) - Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie ENGIE.PA , a déclaré jeudi que : * ENGIE S'ATTEND À CE QUE LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE DIRECTION OPÉRATIONNELLE PRENNE SIX À DOUZE MOIS * LE CHOIX D'UN CABINET DE RECRUTEMENT POUR TROUVER UN NOUVEAU DG EST EN COURS Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +3.26%