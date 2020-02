Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie-Pas de démantèlement mais des réorganisations pas exclues-Borne Reuters • 12/02/2020 à 09:10









PARIS, 12 février (Reuters) - Le gouvernement a réaffirmé mercredi exclure tout démantèlement d'Engie ENGIE.PA mais Elisabeth Borne a précisé que des réorganisations du groupe spécialisé dans l'énergie pourraient être envisagées. "Je peux vous garantir qu'Engie ne sera pas démantelé", a déclaré la ministre de la Transition écologique et solidaire sur franceinfo. "Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va couper le groupe en plusieurs morceaux", a-t-elle poursuivant en précisant qu'"il y a un certain nombre de meilleures organisations qu'il faut mettre en oeuvre." (Myriam Rivet et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.53%