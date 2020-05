Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie n'est pas associée aux procédures contre EDF sur les "contrats Arenh" Reuters • 12/05/2020 à 11:52









PARIS, 12 mai (Reuters) - Claire Waysand, directrice générale par intérim d'Engie, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse téléphonique que * ENGIE N'A PAS INVOQUÉ LA FORCE MAJEURE SUR SES CONTRATS D'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE (ARENH) CONCLUS AVEC EDF * ENGIE N'EST PAS PARTIE PRENANTE AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES ENGAGÉES CONTRE EDF AU SUJET DE L'ARENH VOIR AUSSI Le Conseil d'Etat rejette un recours de concurrents d'EDF sur les contrats Arenh Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.61% ENGIE Euronext Paris -3.77%