Engie monte après un accord en vue d'acquérir UK Power Networks

L'action Engie ENGIE.PA monte en Bourse jeudi et touche un record de sept ans, au lendemain de la publication des résultats annuels de l'énergéticien français, qui a également annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir UK Power Networks (UKPN), distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni.

A la Bourse de Paris, vers 09h25 GMT, l'action bondit de 7,2% à 29,53 euros, en tête du CAC 40 .FCHI qui prend 0,48% au même moment, et est en passe d'enregistrer sa meilleure journée sur les marchés depuis mars 2022.

Le projet d'acquisition, qui ferait du Royaume-Uni le deuxième pays d'Engie en termes d'activité, selon un communiqué mercredi, est basé sur une valeur nette de 10,5 milliards de livres sterling pour UKPN, actuellement détenu par le groupe CK basé à Hong Kong.

UKPN, dont la valeur d'entreprise atteint 15,8 milliards de livres sterling, exploite trois licences de distribution couvrant Londres, le Sud-Est et l'Est de l'Angleterre, représentant un réseau d'environ 192.000 km.

Dans une note, les analystes de Jefferies décrivent la transaction comme un "catalyseur massif" et une initiative "attendue depuis longtemps".

Ils affirment qu'elle est "très positive pour Engie, dont la direction réalise une fusion-acquisition à une valorisation raisonnable, tout en diversifiant ses activités vers les réseaux électriques et en réduisant son exposition au marché libre et au gaz".

Pour les analystes d'AlphaValue, cette acquisition est "stratégique et positive" et ils soulignent dans une note que "la valorisation semble raisonnable en comparaison, en particulier avant la reprise du secteur au cours de l'année dernière".

Les deux courtiers ajoutent que l'opération est relutive, les nouveaux objectifs de bénéfices à moyen terme d'Engie étant supérieurs d'environ 9% au consensus du marché, en grande partie grâce à la contribution de UKPN.

(Rédigé par Clément Martinot, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)