Engie: mise en service du projet Grauna au Brésil information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 16:02









(Zonebourse.com) - Engie a annoncé mardi la mise en service du projet Grauna, au Brésil, un réseau portant sur 648 km de lignes de transmission visant à garantir l'approvisionnement énergétique dans les régions de Minas Gerais et Espirito Santo.



Le projet conduit par Engie Brasil suite à l'obtention d'un marché de la part de l'Agence Nationale de l'Energie Électrique (ANEEL) concernait la construction de quatre lignes de transmission d'environ 162 km chacune.



En plus de ces lots, le projet prévoit la construction de 738 km de lignes de transmission destinées à la fourniture d'électricité dans las régions de Santa Catarina, Parana, Sao Paulo et Minas Gerais.



Le contrat, octroyé dans le cadre d'une concession d'une durée de trois ans, comprend également le développement de deux postes électriques et d'une travée de sectionnement, actuellement en phase initiale de réalisation.







