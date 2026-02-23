Engie met en service son plus grand parc solaire au monde
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 17:57
Le complexe photovoltaïque d'Assú Sol, un ensemble de 16 parcs est intégralement entré en service. Le Groupe a obtenu l'aval des autorités brésiliennes le 13 février 2026, à la suite de travaux achevés en décembre 2025 pour un montant total d'investissement de 3,3 milliards de R$.
Situé sur une zone de 2 344 hectares dans l'État du Rio Grande de Norte au Nord-Est du Brésil, Assú Sol produira assez d'électricité pour couvrir les besoins annuels de 850 000 personnes.
Le projet comprend plus de 1,5 million de modules photovoltaïques, 12 000 km de câblage et 53 km de voies d'accès internes.
Au Brésil, Engie exploite une capacité installée totale de 15,7 GW, 100 % renouvelable, comprenant des actifs hydroélectriques, éoliens terrestres et solaires.
" Mettre en service notre plus grand complexe solaire au monde, dans les délais, en ligne avec le budget et dans le respect des communautés locales, témoigne du savoir-faire de nos équipes et de la solidité de notre stratégie renouvelable au Brésil comme à l'international " a déclaré Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint d'Engie en charge des activités Renewable & Flexible Power.
Valeurs associées
|26,5200 EUR
|Euronext Paris
|+0,84%
