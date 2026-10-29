ENGIE met en service deux parcs solaires de 450 MW en Inde

Le groupe énergétique français renforce sa présence dans les énergies renouvelables en Inde avec la mise en service de deux installations solaires au Rajasthan et au Gujarat, portant sa capacité totale en exploitation ou en construction dans le pays à environ 2 GW.

ENGIE annonce la mise en service complète des parcs solaires de Khaba, d'une capacité de 250 MW, et de Khavda, de 200 MW. Le premier devrait produire environ 650 GWh d'électricité par an, contre 350 GWh pour le second, qui bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité de 25 ans avec Gujarat Urja Vikas Nigam Limited.

Ces nouvelles capacités s'ajoutent à l'attribution récente de deux projets intégrant du stockage par batteries : une installation de 280 MW / 560 MWh en novembre 2025 et un projet hybride associant 200 MW de solaire à 100 MW / 600 MWh de stockage en janvier 2026.

Le groupe poursuit ainsi son développement en Inde en combinant production d'électricité renouvelable et solutions de flexibilité.

Le titre a conclu la séance sur un gain de 0,6% à Paris, à 23,6 euros. Le titre affiche une progression de 5,3% depuis le début de l'année.