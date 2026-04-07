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Engie, LDC, Technip Energies...les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 07/04/2026 à 18:29

(AOF) - DMS

La medtech française Diagnostic Medical Systems a annoncé l'obtention de la certification européenne MDR 5 (Medical Device Regulation - Règlement UE 2017/745) pour ses systèmes d'ostéodensitométrie Stratos et Stratos DR. Pour DMS Group, cette validation garantit non seulement la continuité de la commercialisation de ses systèmes en Europe, mais atteste également de la qualité de sa production "Made in France".

Engie

Engie accélère le développement des systèmes de stockage d'énergie par batteries (Battery Energy Storage System - BESS) dans deux pays clés en Europe. Le groupe énergétique français annonce l'acquisition de deux projets BESS en Espagne, totalisant 278 MW / 1,1 GWh de capacité. Ces projets, qui permettront de stocker jusqu'à 4h d'énergie, sont les plus importants actuellement en développement dans le pays, où Engie exploite déjà 1,8 GW de capacités renouvelables. En outre, Engie a débuté la construction de son premier projet de stockage d'énergie par batteries en France. Situé sur la commune de Castelnau-d'Aude, dans le département de l'Aude, le site s'étend sur 2 hectares, à proximité d'un point de raccordement au réseau.

LDC

Au cours de son quatrième trimestre comptable (soit entre décembre 2025 et février 2026), le chiffre d'affaires de LDC est ressorti à 1 975,8 MEUR, en hausse de 12,5% en données publiées. A périmètre identique, la croissance ressort à 9,2%, pour des ventes de 1 916,2 MEUR, contre 1 755,6 MEUR un an plus tôt. Fort de cette fin d'exercice dynamique, LDC confirme une révision à la hausse de ses objectifs annuels, avec un chiffre d'affaires dépassant le seuil des 7 MdsEUR et une rentabilité attendue au-delà des anticipations initiales, avec un objectif d'EBITDA annuel désormais attendu au-delà des 560 MEUR initialement visés, et qui devrait être "significativement dépassé".

Paref

Virgin Active a choisi "The Medelan" pour lancer son nouveau concept de "Social Wellness Club" sur près de 2 800 m², au coeur de Milan. Le groupe PAREF, qui a piloté le redéveloppement de l'actif en assure désormais la gestion. Ce nouveau club offrira une expérience inédite et immersive, alliant fitness haut de gamme, bien-être, espaces de coworking et zones dédiées à la récupération et à la nutrition.

Riber

Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs livrera ses résultats annuels.

SpineGuard

La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Technip Energies

Technip Energies obtient une commande conséquente de la part de Commonwealth LNG, une société du groupe Caturus, pour poursuivre le développement de son projet d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 9.5 Mtpa, situé à Cameron Parish, en Louisiane (Etats-Unis), marquant une étape importante dans l'avancée du projet vers la décision finale d'investissement (FID). Cette nouvelle commande est émise dans le cadre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) précédemment signé avec Commonwealth LNG.

Valeurs associées

ENGIE
29,0300 EUR Euronext Paris +0,21%
LDC
98,7000 EUR Euronext Paris -1,30%
PAREF
23,2000 EUR Euronext Paris -9,02%
RIBER
5,5700 EUR Euronext Paris +1,27%
SPINEGUARD
0,1202 EUR Euronext Paris +2,04%
TECHNIP ENERGIES
38,5600 EUR Euronext Paris +0,26%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 18:29:00.

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