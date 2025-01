Engie fait évoluer son organisation

(AOF) - Les marchés de l'énergie continuent d'évoluer rapidement, avec un besoin croissant de solutions de flexibilité pour garantir la stabilité du système énergétique, à mesure que les énergies renouvelables deviennent une source majeure de production et que la demande des clients pour une énergie décarbonée s’accroit. Pour capitaliser sur ces opportunités et tirer toute la valeur de son modèle intégré, Engie ajuste le périmètre de ses Global Business Units (GBUs).

Pour fournir plus d'électrons verts et "smart", la GBU Renewable & Flex Power regroupera les énergies renouvelables, les actifs de stockage d'électricité (notamment les batteries) et les actifs thermiques (CCGT).

S'appuyant sur le rôle central des réseaux dans le système énergétique, la GBU Networks continuera à croitre dans les réseaux électriques et à adapter les infrastructures gazières aux molécules décarbonées, tout en favorisant leur développement (biométhane, hydrogène et e-molécules).

Pour contribuer à la décarbonation des industries et des villes, la GBU Energy Solutions, rebaptisée Local Energy Infrastructures, consolidera sa position de leader en Europe tout en étant plus sélective dans ses activités et géographies.

Pour optimiser l'exploitation des actifs du groupe et fournir à tous les clients de l'énergie de manière fiable et durable, la GBU Supply & Energy Management regroupera les activités de gestion de l'énergie et les activités de fourniture d'énergie B2B et B2C (Retail).

Sous la direction de Catherine MacGregor, directrice générale, et à compter du 1er février 2025, le comité exécutif du groupe sera notamment composé de Paulo Almirante (directeur général adjoint en charge de la GBU Renewable & Flex Power) ; Frank Lacroix (directeur général adjoint en charge de la GBU Local Energy Infrastructures) ; Cécile Prévieu (directrice générale adjointe en charge de la GBU Networks) ; Edouard Neviaski (directeur général adjoint en charge de la GBU Supply & Energy Management).

