Engie : extension du plus grand parc éolien d'Afrique

(AOF) - Engie annonce l'extension de son projet phare de parc éolien situé sur les rives du Golfe de Suez, à Ras Ghareb, en Égypte et actuellement en construction. Ce projet, le plus grand d'Afrique, est monté en collaboration avec Orascom Construction, Toyota Tsusho Corporation et Eurus Energy Holdings Corporation, au sein du consortium Red Sea Wind Energy. Son extension portera la capacité totale du parc éolien de 500 MW à 650 MW

Dans le cadre de cette extension, un accord supplémentaire au contrat d'achat d'électricité à long terme (PPA) a été signé avec l'Egyptian Electricity Transmission Company (EETC). Cet accord garantit les revenus pour les 150 MW de l'extension, et permet la sécurisation des revenus pour l'ensemble des 650 MW du parc pour une durée de 25 ans.

Avec cette extension, la capacité totale en énergie éolienne d'Engie en Égypte atteindra 912,5 MW, consolidant ainsi le leadership du Groupe dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique et au Moyen Orient.