Engie et Meta étendent leurs contrats d'achat d'électricité

Engie ENGIE.PA a annoncé lundi que sa filiale nord-américaine a conclu avec Meta META.O de nouveaux contrats d'achat d'électricité (CAE), qui portent à plus de 1,3 gigawatts (GW) la relation commerciale entre l'énergéticien français et le géant technologique américain.

Ces CAE incluent le nouveau projet solaire Swenson Ranch de 600 MW d'ENGIE dans le comté de Stonewall, au Texas. Ce projet doit être opérationnel en 2027, selon un communiqué d'Engie.

L'investissement dans le projet Swenson est estimé à 900 millions de dollars (771,74 millions euros), selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)