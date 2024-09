Engie et Inrae renouvellent leur partenariat

(AOF) - Claire Waysand, directrice générale adjointe d’Engie, et Philippe Mauguin, président-directeur général d’Inrae, ont renouvelé leur partenariat par la signature d’un nouvel accord-cadre de 5 ans. Pour ce nouvel accord-cadre qui s'étend jusqu'en 2029, la collaboration entre les deux acteurs est priorisée sur des problématiques nécessaires au développement de la filière biométhane.

Il s'agit du développement de la valorisation des biodéchets suite à la mise en place de l'obligation de tri ; de développement des cultures intermédiaires à vocation énergétique dans les exploitations françaises ; de l'évolution de la disponibilité de la ressource agricole compte tenu de l'impact du changement climatique ; de l'optimisation de la production de biométhane ; et de la détermination des impacts environnementaux, sociétaux et économiques de la production de biogaz en France.

Inrae et Engie collaborent déjà activement au sein de programmes de recherche nationaux et européens et à travers des contrats de thèses. Ils renouvellent leur accord de partenariat pour continuer à développer des solutions technologiques innovantes permettant une réduction des résidus organiques associée à la production d'énergie renouvelable grâce à la méthanisation, avec prise en compte des impacts environnementaux, sociétaux et économiques.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.