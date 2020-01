Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie et EDPR vont créer une joint-venture dans l'éolien en mer Reuters • 23/01/2020 à 18:41









23 janvier (Reuters) - Engie SA ENGIE.PA : * ENGIE ANNONCE LA CONCLUSION D'UN ACCORD AVEC EDPR POUR LA CRÉATION D'UNE JOINT-VENTURE À 50/50 POUR L'ÉOLIEN EN MER Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EDP RENOVAVEIS Euronext Lisbonne +2.74% ENGIE Euronext Paris +1.34% EDP RENOVAVEIS LSE Intl +2.75%