Engie: EBIT hors nucléaire quasi-stable au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Engie publie au titre des trois premiers mois de 2025, un EBIT hors nucléaire quasi-stable (+0,5%) à 3,7 milliards d'euros (+2,1% en organique) et un EBITDA hors nucléaire en hausse de 1,3% à 4,9 milliards (+2,5% en organique).



Le chiffre d'affaires s'élève à 23,3 milliards d'euros, en hausse de 5,6% en brut comme en organique. Au 31 mars, le groupe énergétique compte 8,5 GW de capacités renouvelables et batteries en construction, représentant plus de 100 projets à travers le monde.



'Notre portefeuille de projets équilibré, à la fois en termes de géographies et d'activités, est un atout pour poursuivre notre stratégie de croissance dans le contexte mondial actuel incertain', commente sa directrice générale Catherine MacGregor.



Aussi, le groupe confirme ses objectifs pour 2025 d'un résultat net récurrent part du groupe entre 4,4 et cinq milliards d'euros, ainsi que d'un EBIT hors nucléaire dans une fourchette indicative de huit à neuf milliards d'euros.





Valeurs associées ENGIE 18,1850 EUR Euronext Paris +2,91%