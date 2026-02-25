 Aller au contenu principal
Engie-Ebit hors nucléaire de €8,8 mds en 2025, accord pour acquérir UK Power Networks
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 20:16

Engie ENGIE.PA a publié mercredi des résultats en repli au titre de 2025 tout en confirmant qu'il entrait cette année dans une "nouvelle phase de croissance durable" de ses performances.

L'énergéticien a également annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% de UK Power Networks (UKPN), le distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni, pour une valeur en fonds propres de 10,5 milliards de livres sterling (12 milliards d'euros environ).

Engie a enregistré au titre de 2025 un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) hors nucléaire de 8,8 milliards d'euros (-1,5% en variation brute, +2,2% en organique), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 13,4 milliards (+0,2% en variation brute, +2,8% en organique) et un chiffre d'affaires de 71,9 milliards (-2,5% en variation brute, -0,7% en organique).

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Bertrand Boucey)

ENGIE

ENGIE
27,540 EUR Euronext Paris +2,08%
