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Engie dit condamner et suivre avec la plus grande attention les opérations en Ukraine
information fournie par Reuters01/03/2022 à 17:37

1er mars (Reuters) - Engie ENGIE.PA :

* CONCERNANT LE PROJET NORD STREAM 2, AU FINANCEMENT DUQUEL NOUS AVONS CONTRIBUÉ AVEC 4 AUTRES PARTENAIRES EUROPÉENS, NOUS PRENONS NOTE DES ÉVOLUTIONS DE LA SITUATION, EN LIEN AVEC LES SANCTIONS AMÉRICAINES, ET ANALYSONS LES CONSÉQUENCES À EN TIRER POUR LE GROUPE

* LE GROUPE ENGIE CONDAMNE ET SUIT AVEC LA PLUS GRANDE ATTENTION LES OPÉRATIONS EN UKRAINE

* NOS LIENS COMMERCIAUX AVEC LA RUSSIE PORTENT SUR DES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENTS DE GAZ, QUI CONTRIBUENT À UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ AU BÉNÉFICE DE NOS CLIENTS EN FRANCE ET EN EUROPE

* SUR LA PÉRIODE RÉCENTE, NOUS AVONS AUGMENTÉ NOS ACHATS DE GAZ D'ORIGINE NORVÉGIENNE ET DE GNL

* NOUS N'AVONS PAS D'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE EN RUSSIE

* NOUS SUIVONS DE TRÈS PRÈS L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION, ET, BIEN ENTENDU, DANS TOUS LES CAS, NOUS NOUS CONFORMONS ET NOUS CONFORMERONS AUX SANCTIONS QUI POURRAIENT ÊTRE PRISES

Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA

(Gdansk Newsroom)

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