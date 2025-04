Engie: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 15:35









(CercleFinance.com) - Engie gagne un peu plus de 2% sur fond de propos favorables d'UBS, qui réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 17,5 à 20 euros sur l'action du groupe énergétique français.



'La valorisation d'Engie semble attrayante avec un solide rendement du dividende et un accent mis sur les activités de meilleure qualité', juge le broker, qui voit le dossier 'continuer à avancer dans la bonne direction'.





