Engie: dans le rouge avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Engie recule de plus de 1% sur fond d'une dégradation de recommandation à 'conserver' chez Jefferies, avec un objectif de cours abaissé de 11% à 16,60 euros, voyant de meilleurs rapports risque-rendement ailleurs dans son secteur sur les 12 prochains mois.



'Nous tempérons notre optimisme à l'égard d'Engie car nous constatons un manque de catalyseurs convaincants qui pourraient aider à compenser le handicap de la politique française et la faiblesse d'Engie Brasil', explique le broker dans le résumé de sa note.





