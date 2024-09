Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: confirme sa croissance dans les batteries information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 18:01









(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir atteint une capacité de plus de 1,8 GW de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en exploitation aux États-Unis.



Depuis le début de l'année 2024, le Groupe a ajouté environ 1 GW de nouvelles capacités à son portefeuille d'exploitation en Amérique du Nord.



Avec 24 projets en exploitation à travers les États-Unis, dont 6 ont été mis en service cette année, Engie est l'un des principaux opérateurs de batteries du pays, et l'un des principaux opérateurs indépendants soutenant le système ERCOT au Texas.



'Depuis l'acquisition stratégique de Broad Reach Power en 2023, Engie accélère rapidement son développement dans les batteries, avec l'objectif d'atteindre 10 GW de capacité installée dans le monde d'ici 2030 ', a déclaré Sébastien Arbola, Directeur général adjoint en charge des activités Flex Gen & Retail.





