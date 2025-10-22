Engie conclut un contrat d'achat d'électricité renouvelable avec Apple en Italie
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:31
Dans un communiqué, le groupe précise qu'il a prévu d'installer dans le cadre de ce 'PPA' quelque 173 MW de nouvelles capacités, via la construction de deux installations agrivoltaïques (88 MW) reposant repose sur l'installation de panneaux solaires au sein d'exploitations agricoles, de deux parcs éoliens (74 MW) et le renouvellement ('repowering') d'une troisième unité (11 MW), tous situés dans le sud du pays.
Ces sites doivent produire à eux quatre plus de 400 GWh d'électricité par an.
Engie souligne que 80% de l'énergie produite sera allouée au géant technologique américain, tandis que les 20% restants seront injectés dans le réseau, contribuant ainsi à satisfaire les besoins annuels d'environ 30.000 foyers.
D'après ses calculs, ce sont ainsi plus de 160.000 tonnes de CO2 qui seront évitées chaque année, ce qui équivaut aux émissions de près de 70.000 voitures.
L'énergéticien français n'a en revanche pas précisé pas le montant du contrat.
Valeurs associées
|19,7100 EUR
|Euronext Paris
|+0,92%
A lire aussi
-
Le procès d'un chauffard accusé d'avoir mortellement fauché Aymen, 13 ans, en marge des célébrations de la demi-finale France-Maroc lors de la dernière Coupe du monde de football s'est ouvert mercredi avec les "excuses" de l'accusé devant la cour criminelle de ... Lire la suite
-
Le nouveau ministre de l'Education nationale Edouard Geffray a jugé mercredi la situation de l'école "extrêmement inquiétante" à la fois "en termes de niveau", d'"inégalités sociales et scolaires" et de "santé" notamment psychique des élèves, ses trois "priorités". ... Lire la suite
-
par Lawrence White Barclays a annoncé mercredi un rachat d'actions surprise de 500 millions de livres sterling (575,42 millions d'euros), tout en relevant son objectif de performance pour l'année et en annonçant passer à des annonces de rachat trimestrielles, malgré ... Lire la suite
-
Des touristes font la queue pour visiter le Louvre qui devrait rouvrir aujourd'hui à 9H, quelques jours après le vol spectaculaire de huit "joyaux de la couronne de France". IMAGES
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer