Engie boucle le financement d'un parc solaire aux Emirats arabes unis
Dans un communiqué, les deux groupes indiquent avoir obtenu des lignes de crédit auprès de plusieurs grandes institutions financières, dont Abu Dhabi Islamic Bank, Crédit Agricole, BNP Paribas, HSBC et Sumitomo.
Le projet Khazna Solar PV, qui avait été attribué à Masdar et Engie en octobre dernier, est assorti de la signature d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de 30 ans avec Emirates Water and Electricity Company (EWEC), la compagnie publique en charge de la fourniture d'eau et d'électricité aux Emirats arabes unis.
Prévu pour entrer en exploitation commerciale en 2028, le parc solaire est censé produire suffisamment d'électricité pour alimenter les besoins d'environ 160.000 foyers, tout en évitant l'émission de près de 2,4 millions de tonnes de CO2 par an, conformément aux objectifs de décarbonation et de transition énergétique fixés par le pays.
Le projet solaire est contrôlé à hauteur de 60% par Masdar, Engie détenant les 40% restants du capital.
|23,840 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
