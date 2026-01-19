 Aller au contenu principal
Engie-Bouclage financier avec Masdar du projet solaire Khazna aux EAU
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 10:05

Engie ENGIE.PA et l'entreprise émiratie spécialisée dans les énergies renouvelables Masdar ont annoncé lundi le bouclage financier du projet solaire photovoltaïque Khazna, d’une capacité de 1,5 gigawatt (GW), situé entre Abou Dhabi et Al Aïn, aux Émirats arabes unis.

Attribué en octobre 2025, ce projet est développé dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité de 30 ans signé avec Emirates Water and Electricity Company.

La mise en service est prévue pour 2028. Une fois pleinement opérationnel en 2028, Khazna Solar PV alimentera environ 160.000 foyers et réduira les émissions de CO₂ d’Abou Dhabi de plus de 2,4 millions de tonnes par an, selon un communiqué de presse.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ENGIE
23,850 EUR Euronext Paris +0,04%
