Engie affiche son dynamisme dans le stockage d’énergie par batterie aux États-Unis

(AOF) - Engie a annoncé avoir atteint une capacité de plus de 1,8 GW de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) en exploitation aux États-Unis. Depuis le début de l’année 2024, le groupe français a ajouté environ 1 GW de nouvelles capacités à son portefeuille d’exploitation en Amérique du Nord. Engie exploite à la fois des projets de batteries autonomes allant de 10 MW à 200 MW et des installations co-localisées aux côtés de grands parcs solaires tels que le projet solaire Five Wells de 320 MW dans le comté de Bell, au Texas.

" Depuis l'acquisition stratégique de Broad Reach Power en 2023, Engie accélère rapidement son développement dans les batteries, avec l'objectif d'atteindre 10 GW de capacité installée dans le monde d'ici 2030 ", explique Sébastien Arbola, directeur général adjoint en charge des activités Flex Gen & Retail.

En plus de son portefeuille de stockage en pleine expansion, Engie dispose de 8 GW de projets solaires et éoliens en exploitation ou en cours de construction en Amérique du Nord.

