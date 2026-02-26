Engie: acquisition majeure au Royaume-Uni, Clamadieu prolongé d'un an à la tête du conseil d'administration

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Engie a annoncé l'acquisition de UK Power Networks (UKPN), distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni, pour une valeur d’entreprise de 10,5 milliards de livres, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels mercredi soir.

"L'acquisition de UK Power Networks est une étape majeure dans la mise en œuvre de nos orientations stratégiques", a déclaré Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie, dans un communiqué.

"En renforçant notre position dans les réseaux électriques, elle confirme notre ambition de devenir la meilleure +utility+ de la transition énergétique et soutiendra notre dynamique de croissance tout en améliorant notre profil de risque", a-t-elle ajouté.

Dans la transition énergétique, "il y avait beaucoup de croissance dans deux domaines, la production des électrons verts et les réseaux électriques", a-t-elle expliqué lors d'une conférence téléphonique.

"Engie était présent dans la production d'électrons verts, mais il nous manquait cette jambe de croissance qu'ont certains de nos pairs dans les réseaux électriques. Et avec l'acquisition de UK Power Networks, on se dote de cette deuxième jambe de croissance", a-t-elle résumé.

Cette acquisition fera du Royaume-Uni le "deuxième pays" d'Engie en termes d'activité, souligne le groupe.

La finalisation de la transaction est attendue mi-2026, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles.

Elle devrait avoir un impact positif immédiat sur les résultats du groupe et "être relutive dès la première année complète suivant la finalisation de l'acquisition, tout en préservant les engagements de notation de crédit d'Engie et en soutenant sa politique de dividende", assure le groupe.

UKPN distribue un volume de 71 térawattheure (TWh) d'électricité par an auprès de 8,5 millions de clients. Il exploite trois licences de distribution couvrant Londres, le Sud-Est et l’Est de l’Angleterre, précise-t-il. Le groupe emploie 6.500 personnes.

- Année record dans les énergies vertes -

L’énergéticien français va également proposer à son assemblée générale fin avril le prolongement d'un an du mandat de Jean-Pierre Clamadieu à la tête de son conseil d'administration. Il demeurera à ce poste "jusqu’à atteindre la limite d’âge prévue par les statuts, à l'issue de l'assemblée générale 2027, date à laquelle il cessera également ses fonctions d'administrateur", indique Engie

Il devrait être remplacé par Michel Giannuzzi, président du conseil d'administration du verrier français Verallia. Ce dernier sera dans un premier temps nommé vice-président du conseil d'administration à l'issue de la prochaine AG, puis président du conseil à l'issue de celle de 2027.

Côté résultats, Engie a vu son bénéfice net reculer de 6,8% à 3,8 milliards l'an dernier, dans des marchés de l’énergie "désormais stabilisés".

"2025 a été une nouvelle année de performance solide pour Engie, en termes de résultats et de génération de cash-flow (flux de trésorerie, NDLR), alors que les marchés de l'énergie sont désormais stabilisés", a commenté Catherine MacGregor.

L'année écoulée "a également été une année record dans les énergies renouvelables et les batteries avec 6,2 gigawatts (GW) de capacités additionnelles, ainsi que dans le renforcement de notre position de leader sur les PPA" (Power purchase agreement, contrats d'achat d'électricité verte issue d'énergies renouvelables).

"Portée à la fois par la demande énergétique et par l'ambition environnementale de tous les pays, la transition énergétique continue de progresser rapidement", a-t-elle assuré.

Le résultat net récurrent part du groupe (RNRpg), indicateur principal pour Engie, est ressorti "dans le haut de la guidance" à 4,9 milliards d’euros, en recul de 11,5%.

Le chiffre d'affaires a reculé de 2,5% à 71,9 milliards d’euros.

Engie prévoit désormais un résultat net récurrent part du groupe "compris entre 4,6 et 5,2 milliards d’euros" en 2026 contre une fourchette de 4,2 à 4,8 milliards d'euros annoncée précédemment, en raison de l'intégration de UKPN à partir du 1er juillet et de l'ajustement du portefeuille d'actifs, indique le groupe.