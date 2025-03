Engie: accord avec la Belgique sur le nucléaire information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir clôturé ce jour son accord avec le gouvernement belge portant sur la prolongation de 10 ans des réacteurs nucléaires de Tihange 3 et Doel 4 et le transfert de responsabilité lié aux déchets nucléaires.



Cette dernière étape s'est traduite par le paiement de la première tranche liée au transfert de responsabilité des déchets nucléaires et du combustible usé. La deuxième sera versée lors du redémarrage des réacteurs en novembre.



Grâce au transfert de l'ensemble du passif des déchets nucléaires au gouvernement belge, le groupe énergétique ne sera plus exposé à l'évolution des coûts futurs liés au traitement des déchets.





Valeurs associées ENGIE 17,2350 EUR Euronext Paris -0,43%