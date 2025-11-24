 Aller au contenu principal
ENGIE accélère en Inde avec un projet de stockage par batteries de 280 MW
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 18:03

ENGIE annonce avoir remporté son premier projet de stockage d'énergie par batteries (Battery Energy Storage System - BESS) en Inde, d'une capacité de 280 MW/560 MWh, dans le cadre de l'appel d'offres national de Gujarat Urja Vikas Nigam Limited.

Ce système, prévu pour être opérationnel en 2027, permettra de stocker jusqu'à 2 heures d'électricité pour lisser la production solaire et éolienne et renforcer la stabilité du réseau.

Le portefeuille du Groupe atteint désormais près de 2 GW de capacités renouvelables et de stockage en exploitation ou en construction dans le pays, avec l'ambition de porter ce total à 7 GW d'ici 2030. Au niveau mondial, ENGIE totalisait 5,6 GW de projets BESS en opération ou en construction au 30 juin 2025.

'Ce premier projet de stockage à grande échelle en Inde marque une avancée déterminante pour ENGIE et illustre notre engagement à accélérer la transition énergétique', a commenté Paulo Almirante, Directeur Général Adjoint chargé des activités Renewable & Flexible Power.

