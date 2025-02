Engie: a signé 4,3 GW de nouveaux contrats PPA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 18:16









(CercleFinance.com) - Engie a conclu des accords d'achat d'électricité renouvelable pour 4,3 GW en 2024, contre 2,7 GW en 2023, équivalant à 136 TWh de fourniture d'électricité.



Ces 85 accords couvrent 5 continents : Amérique du nord, Amérique du sud, Asie, Europe, Océanie.



Engie confirme sa position de leader mondial sur le marché des PPA, avec un portefeuille total de 14 GW de PPA déjà contractés.



'Le marché des PPA a été soutenu ces dernières années par un des besoins croissants en électricité décarbonée dans tous les secteurs d'activité, et en particulier dans le secteur des technologies et du digital où de nouveaux usages fortement consommateurs en énergie comme l'IA ont émergé' indique le groupe.





