Engie : 7,5% à 29,6E, 32% en 2 mois, 100% en 14 mois
26/02/2026

Engie euphorise les investisseurs avec la publication d'un Ebit de 8,8MdsE et l'annonce d'un rachat de UK Power Networks pour 15,8 Mds£ : le cours s'envole de 7,5% à 29,6E, ce qui porte sa hausse à 32% en 2 mois, 100% en 14 mois.
Si la hausse se prolongeait jusque vers 31E, Engie aurait doublé de valeur depuis début février 2025, soit la seconde plus forte hausse en 1 an, derrière Sté Générale avec 92%.

ENGIE
29,630 EUR Euronext Paris +7,59%
