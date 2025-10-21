Engaged Capital préconise une réduction des coûts chez Cognex pour stimuler le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Engaged Capital a accumulé une participation importante dans Cognex CGNX.O et exhorte le fabricant de systèmes de vision artificielle à réduire les coûts et à faire appel à des consultants en coûts, arguant que cela pourrait aider le cours de l'action à presque doubler au cours des deux prochaines années.

"Il s'agit d'une société d'IA sans évaluation de l'IA", a déclaré Glenn Welling, fondateur et directeur des investissements d'Engaged, lors du 13D Monitor Active-Passive Investment Summit qui s'est tenu à New York.

Glenn Welling n'a pas révélé le montant de la participation d'Engaged dans Cognex, mais il a indiqué qu'il s'agissait de l'une des plus importantes positions du fonds spéculatif. Un récent dépôt réglementaire a montré qu'Engaged disposait d'environ 700 millions de dollars d'actifs.

Les caméras intelligentes et les lecteurs de codes-barres de Cognex sont utilisés par des clients tels que le distributeur Amazon AMZN.O et le constructeur automobile BMW BMWG.DE pour repérer des défauts dans les emballages ou des rayures sur les portes.

La société, dont l'évaluation boursière s'élève à 7,7 milliards de dollars, a vu le cours de son action chuter de quelque 50 % par rapport à son niveau record d'il y a quatre ans.

Aujourd'hui, avec une nouvelle direction à la barre - le directeur général Matt Moschner a été nommé plus tôt cette année et le directeur financier Dennis Fehr a été nommé à ce poste en 2024 - Glenn Welling a déclaré qu'il était convaincu que des améliorations significatives pouvaient être apportées pour stimuler le chiffre d'affaires, les bénéfices et, en fin de compte, le cours de l'action. L'action de Cognex s'échangeait à 47,64 dollars en début de semaine.

L'année dernière, la société a enregistré des marges de 17 %, mais Glenn Welling a déclaré que ces marges pourraient être plus proches de 40 % si des changements étaient apportés aux dépenses globales de la société, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement, où la société pourrait réduire les projets à faible rendement. Le principal concurrent de Cognex, la société japonaise Keyence, affiche des marges de 53 %.

L'entreprise a également repensé certains produits et, grâce à l'intelligence artificielle, ils sont plus faciles à installer et à utiliser, ce qui ouvre un nouveau champ potentiel de clients, a-t-il déclaré. Glenn Welling a déclaré qu'Engaged avait eu des discussions constructives avec Cognex et avait présenté la direction à des consultants spécialisés dans la réduction des coûts, qui ont travaillé avec d'autres entreprises cibles d'Engaged.