Enfin une bonne nouvelle pour la livre sterling

(AOF) - Sous pression ces derniers jours, la devise britannique a retrouvé un peu d’oxygène grâce à l’annonce d’une inflation plus faible qu’anticipé en décembre. Après avoir progressé jusqu’à 1,1875 dollar, la livre sterling est maintenant stable à 1,1847 dollar. En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation s'élèvent à 2,5% en décembre contre 2,6% attendu après 2,6% le mois précédent.

Hors énergies et alimentation, l'inflation s'est élevée à 3,2%, ressortant sous les attentes (3,4%) et son niveau de novembre : 3,5%.

" La légère baisse de l'inflation sera accueillie avec un grand soupir de soulagement à la fois par le Trésor et la Banque d'Angleterre. Un autre résultat décevant aurait pu entraîner une nouvelle hausse des rendements des obligations d'État, ce qui aurait accentué la pression sur le chancelier, " explique Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint d'abrdn. " Ce rapport légèrement plus modéré devrait contribuer à rassurer les investisseurs sur le fait que la BoE peut poursuivre son cycle d'assouplissement progressif, et nous prévoyons la prochaine baisse des taux en février. "

Sur le marché des taux, le rendement du 10 britannique recule de plus de 9 points de base à 4,8%. Ces derniers jours, les investisseurs s'inquiétaient du renchérissement du coût des emprunts de l'État britannique. Il pourrait contraindre le gouvernement à prendre des mesures correctives pour maintenir sa politique budgétaire sur la bonne voie. La presse britannique avait rapporté que le chancelier Reeves était déjà en train d'élaborer des plans d'urgence pour réduire les dépenses ou augmenter les impôts.